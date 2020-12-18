62 yaşında hayatını kaybetti

ALSANCAK’TA SAKİN NORTHAGE DÜN KALP KRİZİ SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTİ

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18/12/2020

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62 yaşında hayatını kaybetti

Alsancak’ta sakin Stuart Michael Northage (E-62) dün kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dün saat 09.30 sıralarında Alsancak’ta sakin Stuart Michael Northage’in (E-62) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Northage’e yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Açıklamada soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

18/12/2020 14:14
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TAGS: Stuart Michael Northage, kalp krizi
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