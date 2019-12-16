Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Geçitkale Havaalanı’nın bir savaş üssü haline getirilmesini Kıbrıs’ta barış isteyenlere karşı açık bir saldırı” olarak değerlendirdi. Elcil, iki toplum liderine acilen görüşme masasına dönme çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Elcil, “Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası kurulduğu günden beri Kıbrıs’ta çözümü, dünyada barışı ve halkların kardeşliğini savunmakta, ırkçılığı milliyetçiliği öne çıkarıp, hayali düşman yaratarak silah ve savaş çıkaran faşist zihniyetlere karşı çıkmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ın stratejik önemi nedeni ile yüzyıllar boyu uğradığı işgaller ve savaşlardan tüm Kıbrıslıların acı çektiğini ve çekmekte olduğunu kaydeden Elcil, “Emperyalizmin çıkarlarının bedelini Kıbrıslılar kanları, canları, gözyaşları ve göçlerle ödemişlerdir. Barış söylemi adı altında yapılan savaşların bir cinayet ve oyun olduğuna inanmaktayız.” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP yetkililerinin “komşularla sıfır sorun” politikası diyerek, tüm komşuları ile gerilim ve savaş politikası yürüttüğünü savunan Elcil, şu ifadeleri kullandı:

“Denizdeki doğal kaynakları barış yolu ile insanlığın yararına sunma yerine, İngiliz üslerinin yarattığı sıkıntılar, Amerika’nın Kıbrıslı Rumlara uyguladığı silah ambargosunu kaldırma ve adamızın her iki yanındaki yabancı askerlerle silahlanma yetmezmiş gibi adamızı barut fıçısına döndürmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz.

Özellikle NATO’ya ait olan Geçitkale Havaalanı’nın bir savaş üssü haline getirilmesi ve İngiliz üslerinin yıllardan beri Kıbrıs’ı bu saldırı üssü olarak kullanma anlayışını Kıbrıslı Rumların silahlanma yarışı gerekçe gösterilerek, Türkiye tarafından da uygulanmaya konmasının Kıbrıs’ta barış isteyenlere karşı açık bir saldırı olarak değerlendiriyoruz.

Hatırlatmak isteriz ki, Türkiye barış yapma gerekçesi ile uluslararası hukuku kullanarak adamızda bulunmaktadır. İngiliz üslerinin varlığı Kıbrıs Rum tarafının silahlanması Türkiye’nin adaya askeri yığınak yapması barışa katkı koymadığı gibi tüm Kıbrıslılar ve bölge ülkeleri için de savaş tehlikesi demektir.”

Tüm Kıbrıs’ın askerden, silahtan, yabancı üslerden arınması için Kıbrıs’ta çözümün önemli olduğunu belirten Elcil, iki toplum liderine acilen görüşme masasına dönme çağrısında bulundu.

16/12/2019 16:49