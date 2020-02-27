Güzellik klişelerine karşı çıkan yeni Barbie bebekler üretildi

Barbie bebekleri üreten Mattel firması, çıkardığı 10 yeni Barbie bebeği tanıttı.

Barbie ile oynayan çocukların zihninde güzel olmak için sarışın, mavi gözlü, ince belli ve kıvrımlı hatlara sahip olmak gerektiği algısı yerleştirdiği için eleştirilen Mattel, tek tip güzellik dayatmasına karşı çeşitliliği öne çıkaran yeni oyuncaklar üretmeye başladı.

Daha önce Asyalı ve siyah bebekler çıkartan, zamanla meslek sahibi bebekler üreten firma, en son vitiligolu, kilolu, protez bacaklı, tekerlekli sandalyeli ve saçı olmayan bebekten oluşan koleksiyonunu tanıtmıştı.

Mattel, yeni koleksiyon için kostüm tasarımcısı Shiona Turini ile çalıştı. Barbie bebekler için farklı ten renkleri, farklı saç stilleri ve vücut tipleri düşünüldü.

Bu defa Mattel, Afrika kökenlilerin çoğunlukta olduğu yeni bir koleksiyon çıkardı. Koleksiyonun ABD’de “Siyah Tarih Ayı” ya da “Afro-Amerikan Tarih Ayı” olarak bilinen şubat ayında çıkarılması dikkat çekti.

Barbie kısa bir süre önce 40. yıl dönümü için ürettiği ilk siyah bebeği de yeniden çıkardı.

Gerçekliğin uzağında bir güzellik anlayışını dayatan Barbie bebek anlayışına karşı 2018’de gerçek ve ilham verici kadınların oyuncak bebekleri üretilmişti. Türkiye’den dünyaca ünlü milli sörfçü Çağla Kubat ile yazar ve oyuncu Gülse Birsel’in de yer aldığı koleksiyonda Meksikalı feminist ressam Frida Kahlo, beden aktivisti Ashley Graham, kadın astronot Samantha Cristoforetti gibi isimler bulunuyordu.

27/02/2020 12:17