624 bin sterlin yardım almıştı

66 yaşındaki Frances Noble, 13 yıl boyunca yürüyemediğini, yatalak olduğunu, tek başına yemek bile yiyemediğini söyleyip devletten 624 bin sterlin yardım aldı. Yalan söylediği ortaya çıktı. Açılan soruşturmada Noble hapis cezasına çarptırıldı.

66 yaşındaki Frances Noble, sosyal hizmet uzmanlarını 13 yıl boyunca yatalak olduğuna inandırdı. Bu süreçte devletten yardım parası aldı. Bu paralar ile kızı ve damadı lüks tatiller yaptı. 2005 ve 2018 yılları arasında Noble, yaşadığı evde 24 saat boyunca yoğun bakıma ihtiyaç duyduğuna dair sosyal hizmet uzmanlarını ikna etti. Ancak sabahın erken saatlerinde komşuları tarafından köpeği Bertie'yi gezdirirken görülmüş ve arka bahçesinde dolaşırken biri tarafından videoya çekilmişti. Bunun üzerine Noble hakkında soruşturma başlatıldı.

HAPİS CEZASI ALDI

Noble'a açılan dolandırıcılık davası sonrasında kızı ve damadı Almanya'ya taşındı. Davada Noble suçunu kabul etti ve 4 yıl 9 ay ceza aldı.

Savcı 1 Ağustos 2005 ile 30 Kasım 2018 arasındaki 13 yıllık bir süre boyunca Frances Noble'ın 624.047.15 Sterlin elde ettiğini söyledi.

Noble'a, engelli kişilerin bakıcı ve ekipman seçmesine ve faturaları ödemesine olanak tanıyan bir 'doğrudan ödemeli bakım paketi' verilmişti. Para, yalnızca bakıcılara doğrudan ödeme amacıyla olması gereken tek bir banka hesabına gitti.

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27/06/2022 18:00