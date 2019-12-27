Sözcü gazetesi davasında karar

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, gazeteciler ve çalışanlara yönelik, “FETÖ/PDY’ye hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım” suçundan açılan davanın 11. duruşması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Emin Çölaşan‘a 3 yıl 6 ay 15 gün,

Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay 15 gün, Mustafa Çetin'e 3 yıl 4 ay, Metin Yılmaz'a 3 yıl 4 ay, Yücel Arı'a 2 yıl 1 ay, Gökmen Ulu'ya 2 yıl 1 ay, Yonca Yücekaleli'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay’ın dosyası ise ayrıldı.

İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Emin Çölaşan ve Gökmen Ulu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken; diğerleri duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma savcısı, daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaayı tekrar ettiğini belirtti.

Mahkeme başkanı bu celse kararı açıklayacağını belirterek son sözleri sordu.

Emin Çölaşan, "Hakkımızda açılan boş bir davadır. Aleyhimize ne belge ne tanık vardır. Lafı uzatmadan beraatimi istiyorum" dedi.

Gökmen Ulu ise "Hakkımızda dayanaksız iftiralar çürümüştür. Hukuka aykırı suçlama ile mağdur edildik. Bir an önce adaletin tecelli etmesini, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Metin Yılmaz da "Gereken açıklamayı diğer duruşmalarda yaptık. Gazetecilik faaliyeti olduğunu söyledim. Beraatimi istiyorum. Adalete sığınıyorum" dedi. Sanık Mediha Olgun, "Beraatimi istiyorum. Bu davada olmak beni yordu. Darbeci hiçbir zihniyeti desteklemem mümkün olmaz" derken; Necati Doğru, "Benimle ilgili olarak bilerek ve isteyerek FETÖ'cü örgüte yardım iddiasını kanıtlayacak belge somut olarak yoktur. Din ve Allah tüccarı insanlarla bir arada olmamız mümkün değil" şeklinde konuştu.

Diğer kişiler de beraatlerini talep etti. Mahkeme, son sözlerin ardından karar için bir saatlik ara verdi. Mahkeme başkanı kararını bir saat sonra açıklayacağını bildirdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahekem heyeti, Emin Çölaşan‘a 3 yıl 6 ay 15 gün, Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay 15 gün, Mustafa Çetin'e 3 yıl 4 ay, Metin Yılmaz'a 3 yıl 4 ay, Yücel Arı'a 2 yıl 1 ay, Gökmen Ulu'ya 2 yıl 1 ay, Yonca Yücekaleli'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay’ın dosyası ise ayrıldı.

Davada Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, İzmir muhabiri Gökmen Ulu, muhasebe elemanı Yonca Yücekaleli ve internet sitesi eski sorumlu müdürü Mediha Olgun, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ile gazetenin internet sitesi Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Koordinatörü Yücel Arı “örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım” suçuyla yargılanıyor. Gazetenin yönetici ve yazarları hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

27/12/2019 11:30