Erdoğan: Bak Macron, Kıbrıs meselesinde sen konuşamazsın
Japonya'da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi'nin ardından medya yöneticilerinin sorularını cevaplayan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada oldukça ses getiren Macron ile olan fotoğrafı anlattı.
01/07/2019
|
|
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüşme ile ilgili şunları söyledi;
Buradaki görüşme tam aksine çok olumlu geçti. Sayın Macron “niye bana bunları söyledin falan” demedi. İkili görüşmede kendisine bizzat söyledim; “Bak” dedim, “Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs’la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın.