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Erdoğan: Bak Macron, Kıbrıs meselesinde sen konuşamazsın

Japonya'da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi'nin ardından medya yöneticilerinin sorularını cevaplayan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada oldukça ses getiren Macron ile olan fotoğrafı anlattı.

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01/07/2019

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Erdoğan: Bak Macron, Kıbrıs meselesinde sen konuşamazsın

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüşme ile ilgili şunları söyledi;

Buradaki görüşme tam aksine çok olumlu geçti. Sayın Macron “niye bana bunları söyledin falan” demedi. İkili görüşmede kendisine bizzat söyledim; “Bak” dedim, “Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs’la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın.

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