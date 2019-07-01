Erdoğan: Bak Macron, Kıbrıs meselesinde sen konuşamazsın

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüşme ile ilgili şunları söyledi;

Buradaki görüşme tam aksine çok olumlu geçti. Sayın Macron “niye bana bunları söyledin falan” demedi. İkili görüşmede kendisine bizzat söyledim; “Bak” dedim, “Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs’la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın.