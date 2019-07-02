Tatilde bu hataları yaparsanız “yorgun” dönersiniz

“Tatilin bedenimize olumlu etkisi olduğu kesin ancak tek başına vücudumuzu dinlendirmek yeterli değil” diyen Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’nden Klinik Psikolog Simay Arslan, aynı zamanda zihni ve ruhu da dinlendirmenin şart olduğuna vurgu yapıyor.



“Aksi halde vücudumuzun onarımı, yeniden yapılanması ve iyileşmesi gerçekleşmeyip kısa sürede yeniden yorgun hissetmemiz kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullanan Klinik Psikolog Simay Arslan, tatilde farkında olmadan yapılan 10 hatayı anlatarak hem ruhu hem de zihni dinlendirmek için yapılması gerekenlei şöyle vurguluyor:



‘An’ı yaşamamak: Yaz tatilinde ya daha önce yaşadığımız sorunlar ya da dönüşte bizi bekleyen sorunlar aklımıza gelebiliyor. Haliyle geçmiş ve gelecek kaygıları yüzünden, içinde bulunduğumuz şu an’ı yaşayamıyoruz. Bu durum zihnimizin de dinlenmesini engelliyor. O nedenle özellikle de kısıtlı yaz tatilinizde sadece ‘an’da olun ve tatilin güzelliğini yaşayın.



Telefonu elden bırakmamak: Çalışmalar; tatilde sürekli sosyal medyayı kontrol etmenin ve internette sörf yapmanın endişe düzeyini artırdığını gösteriyor. Tatiliniz boyunca teknolojiyle aranıza mesafe koyun. Tam zamanlı bir zihin dinlenmesi için özellikle uyanır uyanmaz telefonu elinize almayın. Sosyal medyaya odaklanmadan gün sonuna doğru kısa bir süreyi teknolojiye ayırın.



Hareketsiz kalmak: Çalışmalar; doğada arkadaşlarla ya da tek başına yapılan yürüyüşün, depresyon ve stresi azaltabildiğini, bakış açısını iyileştirirken gevşemeyi sağladığını ve bağışıklığı kuvvetlendirdiğini gösteriyor. Bu nedenle tatilde hareketsiz kalmamaya dikkat edin.





Beslenme düzenini bozmak: Sağlıklı beslenmek, kendinize iyi bakmak için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri. Beslenmenize özen gösterin; yiyip içtiklerinizde aşırıya kaçmayın, sabah kahvaltısını kesinlikle ihmal etmeyin. Stresli bir yılın ardından tatilde yenilenmek için sağlıklı besinler tüketmeye ve günde en az 2 litre su içmeye dikkat edin. Aksi halde tatil dönüşü kendinizi zinde değil, yorgun hissedeceğinizi unutmayın.



Hep ‘evet’ demek: Yaz bitmeden önce yapmanız gereken şeylerle dolu bir liste, tatili zorlu bir iş haline getirebilir ve sizi daha başlamadan önce yorabilir. Bir tatil planlamadan önce şu soruyu kendinize sorun: “Gerçekten bana iyi gelecek mi?” Bir seferde bir şey yapın; kendinize de yalnız geçireceğiniz zaman dilimi yaratın ve dinlenin. Gittiğiniz yerde ki her şeyi görmeyi mecburiyet haline getirip, kendinizi strese sokmayın. Çoklu görev, strese, kafa karışıklığına sebep olup, odaklanmaya engel oluyor ve tatilde kişiyi yorgun düşürüyor.



Doğru nefes almamak: Günlük hayatta nefes aldığımızı fark etmiyoruz bile. Tatilde günde iki dakikanızı ayırıp gözlerinizi kapatın ve sadece nefesinize odaklanın. Bu kısa ve günlük mola, bedenimizde oluşan gerginliğin azalmasına izin verip, zihnimizi yeniliyor.



Sosyal ortamlardan uzaklaşmak: Sosyal medya çağında insanlar çeşitli siteler aracılığıyla arkadaşlarını takip etme eğiliminde oluyorlar ancak nadiren arıyorlar. Aynı zamanda kariyer, aile ve sorumluluklar bize bazı değerleri unutturabiliyor. Araştırmalar, arkadaşlar ile iletişimin endişe düzeyini azalttığını gösteriyor. Bir süredir vakit bulup konuşamadığınız birkaç arkadaşınızı arayın. İş arkadaşlarıyla iletişim halinde olun ama iş sorunlarını düşünmeyin.