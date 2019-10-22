Manavoğlu: KKTC-TC ilişkilerinin bozulmasına izin vermeyeceğiz

Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberken Uluçay Başkanlığı’nda saat 10.50’de toplandı.

Güncel konuşmaların yapılacağı genel kurulda ilk sözü DP Milletvekili Serdar Denktaş aldı.

Denktaş, Salı günlerinin denetleme günleri olduğunu ve konuşma yapması gerekenlerin de muhalefet milletvekilleri olması gerektiğine dikkat çekerek, salı günleri önceliğin muhalefet milletvekillerine verilmesi gerektiğini söyledi.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Manavoğlu, “Hükümetin tüm bakanlıklar bağlamında öncelikleri neler olmalıdır ve bakanlıklar bu konularda ne aşamada girişim yapıyor” konulu konuşmasına başlamadan önce Denktaş’ın eleştirisini yanıtladı.

Konuşma sırasının kendi isteğiyle belirlenmediğini söyleyen Manavoğlu, konuşma sırasının ona verilmesinin, önceden yapılmış sıralamada sıranın kendisine gelmesinden dolayı olduğunu kaydetti.

Eski ve yeni siyasilerin sürekli istikrarsız bir hükümet söyleminde bulunduğunu söyleyen Manavoğlu, ortalama bir buçuk senede seçim olan bir ülkede hangi reformların gerçekleşebileceği sorusunu sordu ve KKTC’nin ciddi bir seçim zehirlenmesi yaşadığını söyledi.

Manavoğlu, geçen hafta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamasına da değinerek, ülkenin kutuplara ayrıldığına işaret etti. Manavoğlu, erozyona uğrayan KKTC-TC ilişkilerinin bozulmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Ülkeye zarar vermeden doğru kriz yönetimi ve devlet yönetimi gerektiğini dile getiren Manavoğlu, hükümetin kaynak sıkıntısı yaşanan bu dönemlerde kaynakları doğru yönetmesi gerektiğini söyledi.

Sivil hizmet ve polis görevlisi alımına olumlu yaklaştıklarını kaydeden Manavoğlu, özellikle sivil hizmet görevlisi alım yönteminde sınav şekli konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Cezaevi yapımının ne aşamada olduğunu da soran Manavoğlu, Bilişim Yasası’nın ne durumda olduğunun açıklanmasını istedi. Manavoğlu, Tarım Bakanlığı’na da yağış fazlalığına karşı gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını sordu.

Sağlık Bakanlığı’na da tarihi geçmiş ilaçların imhası konusunda gelinen aşama hakkında bilgi isteyen Manavoğlu, Lefkoşa Eğitim Kampusu Projesi’nin akıbeti konusunda hem Milli Eğitim ve Kültür Bakanlı, hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan cevap beklediğini kaydetti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, ekonomik olarak ülkenin düzlüğe çıkmasını önemsediklerini söyleyerek, ekonomik protokolün geç imzalanmasından dolayı aksayan çalışmaların devam etmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Dövizdeki durumun da ekonomiyi etkilediğine işaret eden Tatar, faizlerin yüzde 16’lar seviyesine düşürülmesinin ekonomiye ivme kazandıracağını belirtti.

Ekonomik tabloya bakıldığında ülkedeki yatırımların artacağının söylenebileceğini kaydeden Tatar, kaynak akışının 2020’de zamanında yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Ekonomide 2020 yılında büyüme olacağını dile getiren Tatar, teşvik programların devam ettiğini söyledi ve doymuş sektörlere daha çok teşvik verilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Üretmek ve gelişmek için de nasıl katma değer yapılması gerektiği konusunda da çalışma yaptıklarını söyleyen Tatar, Mali Bakanlığı verilerine göre de eknomik olarak 2020 yılında çok daha fazla verim alınacağını belirtti.

Tatar, sivil hizmet görevlisi ve polis alımı konusuna da değinerek, ülkenin güvenliği ve huzuru için gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, polis alarak insan kaynaklarına yapılacak takviyenin yanı sıra teknoloji ve alt yapıya yapılacak yatırımla ülke güvenliğinin artırılacağını söyledi. Türkiye’den trafik konusunda eğitim vermek üzere getirilen uzmanlarının polis teşkilatına destek verdiğini kaydeden Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle de güvenliğin sağlanması konusunda çalışmalar yapılacağını belirtti.

Konut, turizm ve eğitim sektöründe lokomotifi sağlamak olduğunu söyleyen Tatar, yapılan düzenlemelerle öğrenci sayısının yüz binin üzerinde olmasının ve turizmde de yatak kapasitesinin artmasıyla sektörün önünün açılmasının önemini vurguladı.

22/10/2019 14:13