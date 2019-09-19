Cimnastikte kulüp sayısı artıyor

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, federasyona bağlı kulüp sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Lefkoşa'da faaliyetlerini sürdüren Mod Dans ve Spor Derneği ile Geçitkale'de faaliyetlerini sürdüren Mesarya Yıldızları Derneği, KKTC Cimnastik Federasyonunun bünyesine dahil oldular. Böylelikle federasyona üye kulüp sayısı 10'a yükselmiş oldu.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, üye sayısının 10'a çıkmasıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Federasyonumuzun yeniden kazandığı özerkliğini kaybetmemesi adına üye kulüp sayımızın artması bizleri mutlu etti." ifadesini kullandı.

19/09/2019 16:35