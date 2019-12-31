Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hep birlikte tarihi hadiselere şahitlik ettiğimiz 2019 yılını geride bırakıyor, inşallah çok daha güzel hadiseleri yaşayacağımız 2020 yılına giriyoruz. Rabbimden 2020 yılının ülkemiz, milletimiz, dostlarımız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Her yıl olduğu gibi 2019 yılını da yurt içinde ve yurt dışında oldukça yoğun, önemli, verimli programlarla, çalışmalarla hizmetlerle değerlendirdik. Yurt içinde 58 ilimize, bazılarına tekrar tekrar gittiğimiz için toplamda 88 ziyaret gerçekleştirdik. Yurt dışında ise ülkemizi temsilen 14 ülkeye 19 ziyaret yaptık. Bunların yanında Ankara ve İstanbul'da pek çok programa katıldık.

Türkiye'yi Akdeniz'den tamamen dışlama projeleri, attığımız son adımlarla tümüyle akamete uğramıştır. Libya'daki meşru Trablus Hükümetine vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacağız.

Milletimizin konut talebi sürdükçe, kampanyayı her yıl 100'er binlik seriler halinde devam ettirmeyi planlıyoruz.

Türkiye'nin Otomobili projesinin milletimiz tarafından benimsenmiş olması, başarısının ispatıdır.

Kanal İstanbul projemizi inşallah adım adım ilerletecek ve mutlaka neticeye ulaştıracağız.

31/12/2019 11:37