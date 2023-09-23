63 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı

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23/09/2023

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63 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı

 Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplamda 2120 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 148 sürücü yasal hız sınırının üzerinde hız yapmaktan, 36 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan, 2 sürücü sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan ve 71 sürücü ise trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan suçlu bulundu.

Bu doğrultuda, toplamda 387 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 2 araç sürücüsü tutuklandı ve 63 araç trafikten men edildi.

 

23/09/2023 10:46
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TAGS: haber, kıbrıs
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