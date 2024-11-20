63 ve 53 yaşında hayatını kaybeden iki şahsın ölüm nedenleri açıklandı

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20/11/2024

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63 ve 53 yaşında hayatını kaybeden iki şahsın ölüm nedenleri açıklandı

Gönyeli’de 18 Kasım’da bir şahsa ait evin yağmur suyu tahliye borusunu temizlediği sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 63 yaşındaki Mustafa Bürsev’in ölüm nedeni açıklandı.

Polis açıklamasında Bürsev’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olarak açıklandığı kaydedildi.

-53 yaşında yaşamını yitiren O. Salih Günaltay’ın ölüm sebebi kalp krizi…

Öte yandan, önceki gün, Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak 112 Sağlık Görevlileri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Girne sakinlerinden Okan Salih Günaltay’ın ölüm sebebi açıklandı.

Polis açıklamasında, müteveffanın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” olduğunun belirtildiği açıklandı.

20/11/2024 12:13
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