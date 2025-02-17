63 yaşındaki Erol Taş yaşamını yitirdi

Gazimağusa’da sakin 63 yaşındaki Erol Taş dün aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Taş dün saat 15:00 sıralarında, kaldığı evde aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Taş’ın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Taş’ın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.