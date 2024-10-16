63 yaşındaki Melahat Baykur yaşamını yitirdi…

Mutluyaka-Tuzla yolunda bugün akşam üstü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin 63 yaşındaki Melahat Baykur olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı, kazanın detaylarını ve ölenin kimliğini duyurduğu açıklamasında, saat 18.00’de Mutluyaka-Tuzla ana yolunda, doğuya seyreden Sadettin Baykur’un (E-63), yönetimindeki ZRJ 673 plakalı salon araçla Enkomi Ören Yeri önlerine yaklaştığında, yolun sağına geçmesiyle meydana geldiğini bildirdi.

Sağ şeride geçen ZRJ 673 plakalı araç, karşıdan gelen ve virajda süratli ve dikkatsiz olduğu belirtilen Mustafa Kimyalar (E-66) yönetimindeki JG 204 plakalı aracın önünü tıkadı.

İki aracın çarpıştığı kazada ZRJ 673 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melahat Baykur (K-63) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan ZRJ 673 plakalı araç sürücüsü Sadettin Baykur, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde beyin kanaması teşhisi ile Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınırken, ZRJ 673 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Necla Ovalı (K-62) ve Rahmi Ovalı (E-64) ile JG 204 plakalı araç sürücüsü Mustafa Kimyalar’ın (E-66) tedavisi ise kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisinde devam ediyor.

Bu kazanın ardından gelen Girne’deki kazayla, 2024’te trafik kazalarındaki ölü sayısı 38’e yükseldi.