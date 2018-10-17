HABER KIBRIS

63 yaşlarındaki çift uyuşturucudan tutuklandı

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17/10/2018

63 yaşlarındaki çift uyuşturucudan tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta 63 yaşlarındaki evli bir çiftin evinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 2 kilo 654 gram hintkeneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum polisinin, Kıbrıslı Rum-İngiliz uyruklu evli çiftin evinde ve bitkisel ürünler satılan dükkanlarında yaptığı aramalarda, 2 kilo 654 gram hintkeneviri ele geçirdiğini yazdı.

Rum polisinin, ne olduğundan emin olmadığı bazı ürünleri de incelenmesi amacıyla kimya laboratuarına yolladığını belirten gazete, tutuklanan çiftin ise dün çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıklarını aktardı.

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TAGS: uyuşturucu
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