63. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda Başarılı Olanlar Açıklandı
22/02/2022
63. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 13 Şubat 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı.
2022 Yılı Faaliyet Programında yer alan 63. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 13 Şubat 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı. Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 84 sporcu başarılı olarak terfi etti.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;
Sarı Kuşak:
- Enis Türk
- Beren Alpmut
- Sancar Soltanov
- Muhammet Ali Demirtaş
- Firdevs Demirtaş
- Süleyman Kurt
- Yağız Telli
- Ege Osmanlı
- Melisa Yayla
- Mustafa Yayla
- Aren Toprak
- Deran Toprak
- Mustafa Erbekçi
- Aydın Öztrak
- Azim G. Yapıcı
- Ertuğ Rüstemoğlu
- Laden Doğramacıoğlu
- İrem Canpolat
- Ardasher Zıyoev
- Shohrukh Hakımov
- Umut Albayrak
- Emirhan Göktaş
- Berra Öztürk
- Mertcan Yeşilyurt
- Yiğit Egemen Çelik
- Murad Amralı
Sarı Yeşil Kuşak:
- Sarp Cevdet Akçabel
- Nilay çakın
- Kerem Killi
- Laren Özuçar
- Enes B. Elkondu
- Utku Aslantürk
- Tekhan Ali Khakparaghi
Yeşil Kuşak:
- Hatice Öksüz
- Emine Öksüz
- Ayaz Sirkeciler
- Hatice Yurtcan
- Hasan Yurtcan
- Sorin Zeybek
- Şengül Kırmızı
- Taha Erk
- Affan Karademir
- Eyüp Toprak
- Reyyimbay İntizarov
- Dovlet Omurzakov
- Jeylan Douranova
- Efe Zeybek
- Alnur Kassymbekov
- Emir Ünal Aras
- Arda Eskidemir
- Berke Elmas
- İslambek İmamov
- Musabek Kamilov
- Durmuş Adsız
- Raşit Sidar Ünverdi
- Sinan Macit
- Ekinnur Digil
- Elmas Taşar
- Ali Taşar
Yeşil Mavi Kuşak:
- Kazım Nakuz
- Zulfiya Akarpınar
- Duru Fadiş Güher
Mavi Kuşak:
- Emir Yeşil
- Ebru Yeşil
- Ayşegül Seçkin
- Cumhur Toprak Turaç
- Vedia Dicle Serin
- Asya Babuccu
- Hüseyin Eren Babuccu
- Irmak Özuçar
- Sümeyra Göğsüaçık
- Abdulmemnan Göğsüaçık
- Eren Karaman
- Alimcan Bayramov
- Ada Büyüközel
- Elifsu Akıncı
Mavi Turuncu Kuşak:
- Baybars Özcömert
Turuncu Kuşak:
1. Hasan Ali Çevik
2. Çınar Coşkun
3. Alptuğ Taşçı
Kahverengi Kuşak:
- Emrah Şahin
- Kemal Karahan
- Abdullah Çebi
- İbrahim Çebi