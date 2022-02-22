63. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda Başarılı Olanlar Açıklandı

63. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 13 Şubat 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı.

2022 Yılı Faaliyet Programında yer alan 63. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 13 Şubat 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı. Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 84 sporcu başarılı olarak terfi etti.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;

Sarı Kuşak:

Enis Türk Beren Alpmut Sancar Soltanov Muhammet Ali Demirtaş Firdevs Demirtaş Süleyman Kurt Yağız Telli Ege Osmanlı Melisa Yayla Mustafa Yayla Aren Toprak Deran Toprak Mustafa Erbekçi Aydın Öztrak Azim G. Yapıcı Ertuğ Rüstemoğlu Laden Doğramacıoğlu İrem Canpolat Ardasher Zıyoev Shohrukh Hakımov Umut Albayrak Emirhan Göktaş Berra Öztürk Mertcan Yeşilyurt Yiğit Egemen Çelik Murad Amralı

Sarı Yeşil Kuşak:

Sarp Cevdet Akçabel Nilay çakın Kerem Killi Laren Özuçar

Enes B. Elkondu Utku Aslantürk Tekhan Ali Khakparaghi

Yeşil Kuşak:

Hatice Öksüz Emine Öksüz Ayaz Sirkeciler Hatice Yurtcan Hasan Yurtcan Sorin Zeybek Şengül Kırmızı Taha Erk Affan Karademir Eyüp Toprak Reyyimbay İntizarov Dovlet Omurzakov Jeylan Douranova Efe Zeybek Alnur Kassymbekov Emir Ünal Aras Arda Eskidemir Berke Elmas İslambek İmamov Musabek Kamilov Durmuş Adsız Raşit Sidar Ünverdi Sinan Macit Ekinnur Digil Elmas Taşar Ali Taşar

Yeşil Mavi Kuşak:

Kazım Nakuz Zulfiya Akarpınar Duru Fadiş Güher

Mavi Kuşak:

Emir Yeşil Ebru Yeşil Ayşegül Seçkin Cumhur Toprak Turaç Vedia Dicle Serin Asya Babuccu Hüseyin Eren Babuccu Irmak Özuçar Sümeyra Göğsüaçık Abdulmemnan Göğsüaçık

Eren Karaman Alimcan Bayramov Ada Büyüközel Elifsu Akıncı

Mavi Turuncu Kuşak:

Baybars Özcömert

Turuncu Kuşak:

1. Hasan Ali Çevik

2. Çınar Coşkun

3. Alptuğ Taşçı

Kahverengi Kuşak:

Emrah Şahin Kemal Karahan Abdullah Çebi İbrahim Çebi

Bu habere tepkiniz:



22/02/2022 09:25