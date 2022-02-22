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63. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda Başarılı Olanlar Açıklandı

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22/02/2022

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63. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda Başarılı Olanlar Açıklandı

63. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 13 Şubat 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı. 

    2022 Yılı Faaliyet Programında yer alan 63. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 13 Şubat 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı.  Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 84 sporcu başarılı olarak terfi etti.

     Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;

 

Sarı Kuşak:

  1. Enis Türk
  2. Beren Alpmut
  3. Sancar Soltanov
  4. Muhammet Ali Demirtaş
  5. Firdevs Demirtaş
  6. Süleyman Kurt
  7. Yağız Telli
  8. Ege Osmanlı
  9. Melisa Yayla
  10. Mustafa Yayla
  11. Aren Toprak
  12. Deran Toprak
  13. Mustafa Erbekçi
  14. Aydın Öztrak
  15. Azim G. Yapıcı
  16. Ertuğ Rüstemoğlu
  17. Laden Doğramacıoğlu
  18. İrem Canpolat
  19. Ardasher Zıyoev
  20. Shohrukh Hakımov
  21. Umut Albayrak
  22. Emirhan Göktaş
  23. Berra Öztürk
  24. Mertcan Yeşilyurt
  25. Yiğit Egemen Çelik
  26. Murad Amralı

   

Sarı Yeşil Kuşak:

  1. Sarp Cevdet Akçabel
  2. Nilay çakın
  3. Kerem Killi
  4. Laren Özuçar

 

  1. Enes B. Elkondu
  2. Utku Aslantürk
  3. Tekhan Ali Khakparaghi

 

Yeşil Kuşak:

  1. Hatice Öksüz
  2. Emine Öksüz
  3. Ayaz Sirkeciler
  4. Hatice Yurtcan
  5. Hasan Yurtcan
  6. Sorin Zeybek
  7. Şengül Kırmızı
  8. Taha Erk
  9. Affan Karademir
  10. Eyüp Toprak
  11. Reyyimbay İntizarov
  12. Dovlet Omurzakov
  13. Jeylan Douranova
  14. Efe Zeybek
  15. Alnur Kassymbekov
  16. Emir Ünal Aras
  17. Arda Eskidemir
  18. Berke Elmas
  19. İslambek İmamov
  20. Musabek Kamilov
  21. Durmuş Adsız
  22. Raşit Sidar Ünverdi
  23. Sinan Macit
  24. Ekinnur Digil
  25. Elmas Taşar
  26. Ali Taşar

 

Yeşil Mavi Kuşak:

  1. Kazım Nakuz
  2. Zulfiya Akarpınar
  3. Duru Fadiş Güher

 

             Mavi Kuşak:

  1. Emir Yeşil
  2. Ebru Yeşil
  3. Ayşegül Seçkin
  4. Cumhur Toprak Turaç
  5. Vedia Dicle Serin
  6. Asya Babuccu
  7. Hüseyin Eren Babuccu
  8. Irmak Özuçar
  9. Sümeyra Göğsüaçık
  10. Abdulmemnan Göğsüaçık

 

  1. Eren Karaman
  2. Alimcan Bayramov
  3. Ada Büyüközel
  4. Elifsu Akıncı

 

Mavi Turuncu Kuşak:

  1. Baybars Özcömert

 

Turuncu Kuşak:

1. Hasan Ali Çevik

2. Çınar Coşkun

3. Alptuğ Taşçı

 

Kahverengi Kuşak:

  1. Emrah Şahin
  2. Kemal Karahan
  3. Abdullah Çebi
  4. İbrahim Çebi
22/02/2022 09:25
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TAGS: Kickboks Renkli Kuşak Sınavı
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