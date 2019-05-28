PGM’den bir gazete hakkında açıklama

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), Yenibakış gazetesi tarafından İskele Polis Müdürü Gökay Karagil hakkında yapılan yayınların “gazetecilik meslek etiğiyle bağdaşmayıp tamamıyla gerçek dışı ve asılsız” olduğunu belirtti.

Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yenibakış gazetesi tarafından, İskele Polis Müdürü görevine atanan Polis Müdür Muavini Gökay Karagil aleyhinde, gerek kişisel gerekse mesleki onurunu zedeleyecek tarzda, dolaylı olarak da Polis Teşkilatı’nın itibarını toplum nazarında küçük düşürücü yayınlar yapılmaktadır. Yenibakış gazetesi tarafından İskele Polis Müdürü Gökay Karagil hakkında yapılan yayınlar gazetecilik meslek etiğiyle bağdaşmayıp tamamıyla gerçek dışı ve asılsızdır.” ifadeleri kullanıldı.

Gazetecilerin yaptıkları haberlerin halkı bilinçlendirmeye, ilgilileri görevlerini daha hassas yerine getirmeye yönelik olması gerektiği belirtilen açıklamada, “Basın mensuplarının halk arasında yanlış anlamalara ve kurumların ve kişilerin yıpranmasına neden olabilecek bu tip haberlerin doğruluğunu yetkililerden araştırarak yazmasının doğru haber alma hakkı ve beklentisi içerisinde olan halkımıza yapılacak en iyi hizmet olduğu görüşü içerİsindeyiz.” denildi.