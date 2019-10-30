Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Derneği'nden taziye mesajı
Dernek, dünkü uçak kazasıyla yaşamını kaybeden Serkan Özcezarlı ve Sayın Hakan Çetinkaya için taziye mesajı yayımladı.
30/10/2019
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Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Derneği, dünkü uçak kazasıyla yaşamını kaybeden Serkan Özcezarlı ve Sayın Hakan Çetinkaya için taziye mesajı yayımladı.
Dernek Başkanı Mehtap Yönel, yayınladığı mesajda, Eğitmen Pilot Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya'ya rahmet; ailelerine, yakınlarına, havacılık camiasına sabırlar diledi.