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Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Derneği'nden taziye mesajı

Dernek, dünkü uçak kazasıyla yaşamını kaybeden Serkan Özcezarlı ve Sayın Hakan Çetinkaya için taziye mesajı yayımladı.

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30/10/2019

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Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Derneği'nden taziye mesajı

Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Derneği, dünkü uçak kazasıyla yaşamını kaybeden Serkan Özcezarlı ve Sayın Hakan Çetinkaya için taziye mesajı yayımladı.

Dernek Başkanı Mehtap Yönel, yayınladığı mesajda, Eğitmen Pilot Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya'ya rahmet; ailelerine, yakınlarına, havacılık camiasına sabırlar diledi.

30/10/2019 11:21
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