Erdoğan: Yunan ve Rum ikilisinin bizi Akdeniz’e hapsetme planları bozuldu

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan, ‘Libya ile bugün yaptığımız anlaşmanın daha geniş kapsamlısını Kaddafi döneminde adımını attık. Şimdi tabii biz ortada bu karışıklar var bizim de oradan bir tecrübemiz var artık bunu çözmemiz lazım dedik. Libya sahili ile bizim sahil kıta sahanlığı anlaşmasını yaparsınız. Uluslararası bir hak ve deniz hukukuna uygun en ufak bir sıkıntı söz konusu değil.

İşin kara boyutu ayrı. Şu anda karada Libya’da petrol, doğal gaz çıkarılıyor zaten. Bizim bu anlaşma yaptığımız yere biz yine uluslararası şirketleri yanımıza alabiliriz. Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan biziz. Bu attığımız adımdan kimler rahatsız oluyor bu önemli. Geçmiş özellikle tabii Yunan ve Rum ikilisinin bizi Akdeniz’e hapsetme planları bozuldu.’ dedi.

(BRT/AA)

06/01/2020 09:33