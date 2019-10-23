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Her konsere 100 fidan

Sertab Erener, aldığı yeni kararla doğaseverlerin yüzünü güldürdü.

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23/10/2019

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Her konsere 100 fidan

Yoğun konser programına devam eden Sertab Erener, bundan sonra yollarının kesiştiği tüm kurumlar ve organizatörlerden her konserine karşılık 100’er fidan dikmelerini talep edecek.

Erener, bu kararı almakta geç bile kaldığını söylüyor: “Çocuklarımızın geleceği için her şeyden çok daha önemli olan bu hareketin çığ gibi büyümesini, bütün müzisyen arkadaşlarıma ve hatta bütün ülkeye bulaşmasını yürekten istiyorum. Hadi nefes alacak yemyeşil bir dünya için harekete geçelim.”

23/10/2019 09:51
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