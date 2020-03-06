Slovakya Büyükelçiliği siyasi partileri iki dillilik üzerine yapılacak çalışmaya davet etti

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partileri bir araya getirmek için rutin toplantılar düzenleyen Slovakya Büyükelçiliği, bu toplantılara katılan siyasi partileri Kıbrıs’ta İki Dillilik Derneği’nin düzenleyeceği atölye çalışmasına davet etti.

Elçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, atölye çalışması 11 Mart Çarşamba günü Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yer alacak, etkinlik saat 18.00’de başlayacak.

Açıklamada, İki Dillilik Derneği’nin hedefinin; adada barış ve uzlaşı çabalarına katkı yapmak için Türkçe ve Yunanca’nın öğrenilmesine yardımcı olmak olduğu ifade edildi.

06/03/2020 16:53