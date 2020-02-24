900 Bin TL’lik ikramiye talihlisine teslim edildi

Piyangolar Birimden yapılan açıklamada, ikramiyeyi talihli adına Türkiye İş Bankası Gazimağusa Şubesi yetkilisinin teslim aldığı bildirildi.

Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

Yıldızev, 28 Şubat çekilişi yaklaşırken 300 Bin TL için bilet satışlarının devam ettiğini de hatırlattı.

(TAK)

24/02/2020 12:55