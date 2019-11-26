Bill Cosby’den hapishanede ilk röportaj

Cinsel saldırı iddiaları sonrası suçlu bulunan ve cezaevine konulan Amerikalı oyuncu Bill Cosby, cezaevindeyken verdiği ilk röportajda, hayatının geri kalanını hapishanede geçirse bile çürümeyeceğini, çünkü kendisine atfedilen suçu için hiç pişmanlık duymadığını söyledi.

Cinsel saldırıdan suçlu bulunan ve 3 ila 10 yıla mahkum olan 82 yaşındaki ABD’li komedyen, Black Press USA'ya verdiği röportajda, “8 yıl 9 ayım kaldı. Şartlı tahliye için geldim, pişman olduğumu söylediğimi duymayacaklar. Oradaydım. Orada olmadıklarında bir grup insanın gelip bu konuda konuşmaları umurumda değil” dedi.

Ancak ABD basınında Cosby’nin, sarf ettiği sözlerle erken tahliye olasılığını ortadan kaldırmaya hizmet ettiği ileri sürüldü. Zira ABD’de şartlı tahliye kurulları, bu yönde karar verebilmek için mahkumların pişmanlık göstermesini bekliyor. Cosby ise davasının tamamen sahte olduğunu iddia etti.

Röportajdan çıkan başka detaylar da var. Cosby, kaldığı SCI-Phoenix adlı cezaevinde Mann Up adlı bir program aracılığıyla mahkumlara öğretmenlik ve mentorluk yapıyor.

Cosby ayrıca cezaevinde "ayrıcalıklı bir adam" olduğunu söyleyerek, hücresini "çatı katım" olarak nitelendirdi. Cosby yine de hücresinin ne gibi farklılıklar içerdiğinden söz etmedi.

Cosby, Amerikalı siyahiler için çok endişelendiğini, uyuşturucunun toplumun sorunları için büyük bir yer kapadığını da savundu. Son zamanlarda, eşi Camille'in onuruna hapishane konuşmalarından birini kadınlara adadığını söyledi.

26/11/2019 10:49