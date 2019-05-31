1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde iki toplumlu etkinlik

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Güney Lefkoşa Belediyesi meclis üyelerinin oluşturduğu iki toplumlu “Nicosians” grubu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle yarın Taksim Sahası’nda (Ara Bölge) etkinlik düzenleyecek.

LTB’den verilen bilgiye göre, Başkan Mehmet Harmancı ve Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Costantinos Yorgacis himayesinde gerçekleştirilecek etkinlikte, geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra atölye çalışmaları ile karaoke, canlı müzik ve sportif aktiviteler yer alacak.

Etkinlik 16.30 ile 19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.