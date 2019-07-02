Türk piyasalarında G-20 coşkusu! Dün en çok TL değer kazandı

JAPONYA’da düzenlenen G-20 toplantısında yaşanan gelişmeler Türk varlıklarına yaradı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a S-400 alımı nedeniyle yaptırım olmayacağını söylemesinin ardından haftanın ilk işlem günü piyasalarda olumlu performanslar yaşandı. Türk Lirası, dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi olurken, Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı. İki yıllık gösterge tahvil faizi geriledi, Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası (CDS) primi, nisan başından bu yana en düşük seviye olan 380 baz puana indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada ABD’den S400 konusunda yaptırım beklemediğini ifade etti. Yine zirvede piyasaların da yakın olarak takip ettiği Çin lideri Jinping ve ABD Başkanı Trump’ın görüşmelerinde ek tarife gelmeyeceği hususunda uzlaşarak müzakereleri sürdürme kararı aldılar.

Cuma gününü 5.79 lira seviyelerinde tamamlayan dolar dün yüzde 3’e yakın gerileyerek 5.62 liraya kadar indi. Serbest piyasada dolar günü 5.6520 liradan kapatırken bankalararası piyasada dolarda son işlemler 5.6449 liradan yapıldı.

Borsa İstanbul da yüzde 2.63 ile başladığı günü yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi öncülüğünde yaşanan yükseliş sayesinde Borsa İstanbul endeksi dün yüzde 3.37 artışla 99 bin 735 puandan günü kapattı. İki yıllık gösterge tahvil faizi gün içinde 2 puana yakın düşüş gösterirken günü yüzde 19.36’ya gerileyerek tamamladı.

MİLLİ PİYANGO İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

TÜRKİYE Varlık Fonu (TVF) Milli Piyango özelleştirmesi için Ernst&Young’a yetki verdi. Bloomberg haber ajansının kaynaklara dayandırdığı haber Bloomberg HT’de yer aldı. TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, mayıs başında yaptığı açıklamada ayında Milli Piyango’nun işletme hakkını İddaa formülüyle devredeceklerini belirtmiş, haziranda işletme hakkı ihalesi için teklifleri alacaklarını, yıl sonunda da devri tamamlamayı hedeflediklerini söylemişti.

BORSADA ÇIKIŞ İVME KAZANDI

Hürriyet'ten Zeynel Balcı'nın teknik analizine göre borsada bir süredir devam eden çıkış hareketi güç ve ivme kazandı. İlk dirençler 100.700-102.000 seviyelerinde. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Çıkışın devamı ve düşüş trendinin kırılması için 102.000 seviyesinin üzerinde kalınması önemli. Sonraki dirençler 105.000-106.000 seviyele-rinde. İlk destek ise 96.500. Direnç seviyelerinde kâr satışları görülse de çıkış hareketi gücünü koruyabilir.

DOLAR/TL KURU DÜŞÜŞ TRENDİNDE

Dolar/TL kurunda kâr satışlarına bağlı düşüş devam ediyor. Çıkış trend desteği olması açısından 5.60 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde tepki alımları görülebilir.

Aksi takdirde sonraki destekler 5.54-5.50 ve 5.30 olarak görülüyor. İlk direnç ise 5.80 seviyesinde. Olası tepki çıkışlarının devamı ve güç kazanması için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. 5.80 seviyesinin altında kalındığı sürece satış baskısı korunabilir. Destek seviyelerinde tepki alım denemeleri görülse de bir süre kâr satışlarının etkisinde kalınabilir.