64 milyon TL daha az taşıma ücreti ödenecekti

İHALE SÜLEM LTD’E VERİLSE, TAŞIMAYA 93 MİLYON 240 BİN TL, GULF BANKER’E VERİLSEYDİ, 64 MİLYON TL DAHA AZ TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENECEKTİ. BU İHALEYİ İPTAL EDİN, TARİH SİZİ AFFETMEZ

BU İHALE SİSTEMİ TAM BİR KERİZ SÖĞÜŞLEME… O KERİZLERİ DE BAŞKA YERDE ARAMAYIN, BİZİZ… BU İÇKALE KİM, KAMU SİSTEMİNİ BİLE YÖNETEN BU GÜÇ KİM? BAŞBAKAN BİLE BİLMİYOR

Şu memlekette bir olay olacak da, hep birlikte yaşayacağız ve diyeceğiz ki; “Ne güzel memleket be, işte bizim için çalışıyorlar… Memleketin otunu sökerken bile, hepimizi tırtıklayan bu sistem; 200 bin ton yakıt alım ihalesinde neler yapmaz?

Öyle bir çark kurulmuş ki… Ucundan tutan dünyalığını yapıyor. Düşünün ki, bu zavallı Kıb- Tek, enerji üretsin de evlere versin diye, her ay 300- 350 milyon TL yakıt için ödüyor. Tahsilatı deseniz 450 milyon TL. Yüzde 40 tüketimi AKSA üretiyor, 200 milyon TL, onu da bulup veremediler aylardır

Bir yakıt ihalesi yapılacak, oradan ucuz yakıt alınıp, üretim maliyetleri düşecek ki, aylık 200 milyon TL açık bir nebze aşağıya düşsün, şöyle kilowatt saat başına da 1.5 TL zam geldi mi, aha sana denk bütçe… Basit bir ihale de yüzlere gözlere bulaştı

Bu İÇKALE kim? Neden herkes değişse de aylardır İÇKALE değişmiyor? Arkasındaki güç kim? Öyle bir güç ki, Sunat Atun’u yedi, şimdi Başbakanı bile yiyecek noktaya geldi? Başbakan Atun’u suçluyor, Atun Başbakan’ı… Erhan Arıklı diyor ki, “Yahu beni yeyen bu mafya size neler yapmaz?”

Gerçekten insanın kanı donuyor. 19.80 dolarlık taşıma ücretini, 30 dolarlık taşıma ücretini “görme”, gel olmayan bir rakamı, dalga geçer gibi teklif eden İÇKALE’ye ihaleyi ver. Aramızda bir hayle bankacı da var; 45,9376 dolar nedir arkadaş? 45.93 neden değil? Bu arada diğer teklif de 45,94 dolar

Şimdi, buraya dikkat. Zaten bu enayi Kıb- Tek, sizin yakıtı, nerden, hangi borsadan, hangi limandan, hangi memleketten, kaça aldığınıza bakmıyor. Mesela bugün Fueloil’in tonu 600 dolar. 12 bin ton yakıtı liman teslim Teknecik’e getirdiniz mi, 600 dolardan hemen ödemesini yapıyor

Siz 550’ye de alsanız, 480 dolara da tonunu kapatsanız, bu enayi Kıb- Tek size, 600 dolardan çatır çatır ödemesini yapıyor. İşte işin püf noktası da burası. Zaten bu ihaleye teklif veren firmalar, buradan kazanıyor parasını. İhaleyi yaptığınız taşıma ücretleri saf kar

Yani, ihaleye katılan ve tamamı aracı firma olan, siyaset torpillisi ya da şahıs şirketleri, alırken kazanıyor. 200 bin tonluk ihalede, “taşımayı ben yaparım, 600 dolar limanda teslim” diyen uluslararası firma çok. Bu nedenle son derece karlı bir iş

Mesela, en düşük teklifi veren SÜLEM, 19.80. Devlete 2.5 milyon dolar da teminat mektubu verecek. Yakıtı getiremedi mi, teminatına da el konulacak. Gulf Bankere 30 dolara getirecek. 2.5 milyon dolar da devlete teminat verecek. Getiremezse, 45 milyon TL yahu, el koyarsınız olur biter

Bakınız, en önemli yer ise burası. İhaleyi kazanan, kazanması için herkesin seferber olduğu, MİK başkanının herkesin gözünün içine bakan baka hak yediği, hak yenmesine aracı olduğu bu ihalede nasıl kazıklandığımızı size rakamlarla anlatayım:

EĞER, İHALE 19.80 TAŞIMA ÜCRETİ VEREN SÜLEM LTD’E VERİLSEYDİ, SADECE TAŞIMAYA 93 MİLYON 240 BİN TL DAHA AZ ÖDEME YAPACAKTIK… İHALE 30 DOLAR TAŞIMA ÜCRETİ VEREN GULF BANKER’E VERİLSEYDİ, 64 MİLYON TL DAHA AZ KAYNAK ÖDENECEKTİ

Burada esas gözden kaçırmamanız gereken, taşıma değil alım. Zira, Kıb- Tek, geçerli borsa üzerinden ödeme yaparken, alım yapan şirketler bu 600 doların çok altında satın alıp depolama yapabiliyor. Hatay- Dörtyol’da depolasanız adaya gelişi ton başına 10- 12 dolar

Kaldı ki, sülfür oranını denetleyen kim? Yakıtın nereden geldiğine bakan kim? Kaçak kı alındı? Savaştan mı kaçırıldı? Venezuela’dan mı geldi? Getirecek olan gemi kiralandı mı, yoksa rafineri gemiyi de mi verdi? Kimse bilmiyor…

MİK Başkanı, belirledikleri adrese teslim “45 dolar taşıma ücreti” üzerinden yaptığı ihalede, “sana ne yahu, ben 19.80 dolara taşırım, 30 dolara taşırım” diyen firmaları çağırıp dinlemedi bile. Takdir hakkı vardı, kullanmadı bile… Al 2.5 milyon dolar teminatı, sat riski, sana ne?

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19/09/2022 08:32