64 yaşında hayatını kaybetti

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01/01/2024

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64 yaşında hayatını kaybetti

Hamitköy’de sakin 64 yaşındaki Mustafa Dağcın ikametgahı içerisinde saat 03.30 sıralarında rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

2023’ün son ani ölümü…

Lefkoşa’da sakin 92 yaşındaki Hatice Sadrettin saat 06.15 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisin ani ölümlere ilişkin soruşturması devam ediyor.

01/01/2024 14:19
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TAGS: hamitköy
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