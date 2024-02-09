64 yaşındaki Ali Küçük'ün ölüm nedeni belli oldu

Mevlevi’de ikametgahında 07 Şubat'ta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 64 yaşındaki Ali Küçük'ün ölüm nedeni belli oldu.

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09/02/2024

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64 yaşındaki Ali Küçük'ün ölüm nedeni belli oldu

Mevlevi’de ikametgahında 07 Şubat'ta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 64 yaşındaki Ali Küçük'ün ölüm nedeni belli oldu.

Mevlevi’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Ali KÜÇÜK(E-64)’ün doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “Kalp Yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

09/02/2024 16:17
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TAGS: ali küçük
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