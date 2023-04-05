64 Yaşındaki Kadını Ayin Düzenleyip Kurban Ettiler

Hindistan'ın Guwahati kentinde yaşayan beş kişi, 64 yaşındaki bir kadını kurban etme suçlamasıyla tutuklandı.

64 yaşındaki Shanti Shaw’ın cesedi, 2019 yılında başı kesilmiş bir halde Guwahati'deki bir Hindu tapınağında bulunmuştu.

Shaw'un başının pala ile kesildiği belirtilmişti. Cinayete ilişkin bu hafta beş kişi tukuklandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Diganta Barah isimli bir polis memuru, "Beş kişi kadının öldürülmesini organize etti ve bunu gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Barah, kurban ayinine 12 kişinin katıldığını dile getirdi.

Ayini düzenleyen 52 yaşındaki Pradeep Pathak'ın kardeşinin ölüm yıl dönümü nedeniyle cinayeti işlediği öğrenildi.

Polis memuru Barah'a göre ayinde amaç ölen kardeşin ruhunu 'onurlandırmak.'

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05/04/2023 15:43