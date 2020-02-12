Değirmenlik Belediyesi’nde fatura ödemede yeni dönem

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, fatura ödemelerinin kiosk cihazları ile yapılabilmesi için sözleşme imzalandı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Citypoint Bilişim Servisleri Ltd. (PAYPOINT) yetkilisi Taner Alıcı’nın imzaladığı sözleşme gereğince, kurulacak kiosk cihazlarından su sayaçları kontör yüklemesi, emlak vergisi ödemesi, trafik cezası ödemesi, temizlik/ sağlık vergisi ödemeleri ve işyeri vergisi ödemesi yapılabilecek.

12/02/2020 15:50