Tatbikata Katılan Yunan Fırkateyni Gökçeada Yakınında Karaya Oturdu
Ege Denizi'nde yapılan Parmenion-2019 Tatbikatı sırasında beklenmedik bir gelişme yaşanadı. Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait HS Elli (F450) Fırkateyni, Türkiye karasularına yakın bir noktada karaya oturdu
04/10/2019
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Olay, Gökçeada'ya sadece 37 kilometre uzaklıktaki Semadirek Adası'nda meydana geldi.
Mürettebat hatası nedeniyle karaya oturan fırkateynde çok ağır hasar olmadığı kaydedildi. Fırkateyn kısa süre sonra kurtarıldı.
Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, olayın ardından ilk başta tatbikatın deniz kısmını iptal etme kararı alırken, daha sonra tatbikatın takvime göre devam etmesinde karar kılındı.
Parmenion-2019 Tatbikatı bugün sona erecek.