İsveç'te sünnetin yasaklanması teklifinin kabul edilmesi tepkilere neden oldu

İsveç'te Merkez Partisi'nin tıbbi bir gerekçe sunulmadığını sürece erkek çocuklarının sünnet edilmesini yasaklayan teklifi parti içinde yapılan oylamada kabul etmesi ülkede yaşayan Yahudi ve Müslümanların tepkisini çekti.

Söz konusu karar, eşcinsellerin kan bağışının kabul edilip edilmemesi ve kimlik kartlarında üçüncü bir cinsiyetin sunulması gibi sosyal konuları görüşmek için toplanan Parti'nin yıllık konferansı sırasında alındı.

Karar parti lideri Annie Loof'un karşı çıkmasına rağmen kabul edildi.

Merkez Partisi iktidarda bulunmuyor ancak iktidardaki Sosyal Demokratlar ile Yeşiller koalisyonunun ülkeyi yönetmesi için yapılan anlaşmaya destek veren dört partiden biri.

Karar ne anlama geliyor?

Parti yönetiminin karşı çıkmasına rağmen karar 166'ya karşı 314 evet oyuyla kabul edildi.

Yasağın dini inançlarla ilgisi olmadığını savunan parti yetkilileri, sünnetin tamamen yasaklanması yerine 'tıbbi olmayan sünnetin yasaklanması' üzerinde durduklarını belirtti.

Merkez Parti bu yönde bir karar almış olsa bile bunu parlamentoya getirmeyi şimdilik düşünmüyor.

Karara hem Yahudi hem de Müslüman dernekleri tepki gösterdi. İsveç Expressen gazetesine konuşan İsveç Yahudi Toplumu Konseyi Başkanı Aron Verstandig karardan ötürü duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, "Eğer bu karar yasalaşırsa bu ülkede Müslüman ya da Yahudilerin yaşaması imkansız hale gelir" dedi

03/10/2019 09:55