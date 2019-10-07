Dorukhan Toköz en az 4 ay yok

Dorukhan Toköz'ün hastanede ziyarete gelen Kavalcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "MR'ında diz kapağında problem gözüküyor. Diz kapağı yerinden çıkıyor ve tekrar oturuyor. O esnada ayakta bir sakatlık oluyor. Doktorlar MR'ını çekti, yaklaşık 4 ay futboldan uzak kalacak. Çok üzüntülüyüz. Galip geldik ama Allah böyle sakatlıklar vermesin. Kendisinin de morali çok bozuk. Hocamız, futbolcular orada. Kendisine çok geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcunun bu geceyi hastanede geçireceğini belirten Kavalcı, ameliyatın yarın gerçekleştirileceğini söyledi. Karşılaşmada sakatlık geçiren Oğuzhan Özyakup ve Georges-Kevin N'Koudou ile ilgili de konuşan Kavalcı, "N'Koudou şu anda MR'da ondan sonra Oğuzhan girecek. Onlarda çok büyük bir sakatlık yok. Onların arka adalelerinde yırtık gözüküyor." dedi.

07/10/2019 11:30