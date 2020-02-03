Sucuoğlu’ndan İdlib Şehitleri İçin Başsağlığı Mesajı

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03/02/2020

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Sucuoğlu’ndan İdlib Şehitleri İçin Başsağlığı Mesajı

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Suriye’nin  İdlib kentinden  gelen şehit  haberlerinin tüm Kıbrıs Türk halkını derinden üzdüğünü belirterek Türk milletine başsağlığı diledi. 
Bakan Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Suriye'nin İdlib kentinde Suriye ordusu tarafından yapılan yoğun topçu atışı karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri, anında cevap vermiş, çıkan çatışmada ise dört askerin şehit düştüğü acı haberleri hepimizi derinden üzmüştür. İdlib'te şehit olan dört Mehmetçiğe Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. Başın sağolsun Türkiyem ”

03/02/2020 14:43
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TAGS: haberkıbrıs, sucuoğlu, idlib, mesaj
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