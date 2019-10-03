Irak’ta Hükümet Karşıtı Protestolar Sürüyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra başta Basra olmak üzere ülkenin güney kentlerinde dün başlayan yolsuzluk ve işsizlik protestoları Kerkük'e de sıçradı. Irak yönetimi, ülkede sosyal medyaya erişimi durdurdu. Başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi tamamen kesildi. Irak Savunma Bakanlığı kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi. Zikar vilayetindeki gösterilerde 7 kişi öldü, 112 kişi yaralandı. Ülkede iki gündür devam eden gösterilerde ölü sayısı 12'ye yükseldi.Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında, Türk vatandaşlarından gösterilerin sürdüğü bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarını istedi. Nasıriye ve güney şehirleri Amara ile Hilla'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hükümet, yaşananlardan ayrıntı vermeden 'isyancıları' sorumlu tuttu ve protestocuların kaygılarının giderilmesi için çalışacaklarını söyledi. Öte yandan, ABD Öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Koalisyon, Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerden kaygı duyduklarını belirterek tüm taraflara tansiyonu düşürme çağrısında bulundu.

03/10/2019 09:22