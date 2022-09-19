65 bin kişilik konseri yarıda bıraktı

Ünlü ABD’li pop yıldızı Lady Gaga, Chromatica Ball kapsamında çıktığı Miami konserini yarıda kesmek zorunda kaldı.

Kötü hava koşulları nedeniyle The Hard Rock stadyumunda yapılan konserini 6 şarkı kala bırakmak zorunda kalan Gaga, sosyal medya hesabındaki paylaşımında gözyaşlarına boğuldu.

Hesabında bir video yayınlayan şarkıcı, ağlayarak tüm hayranlarına teşekkür etti. Şarkıcı “Miami’deki konseri gerçekten bitirmeye çalıştık ama yapamadık. Çünkü yağmur dursa bile bulunduğumuz yere çok yakın yıldırımlar düşüyordu” ifadelerini kullandı.

65 binden fazla hayranın bir araya geldiği konserin bir anlığına devam edebileceğini düşünen şarkıcı, “Seyircilerden veya ekibimden birinin başına bir şey gelseydi ne yapardım bilmiyorum” dedi.

Özellikle “Rain on Me” şarkısını sahnede söyleyemediği için üzgün olduğunu belirten Grammy ödüllü yıldız, “Rain on Me’yi sahneleyemediğim için çok özür dilerim. Ama benim için daha değerli olan şey varsa o da insan hayatıdır” dedi.

Chromatica, şarkıcının 6. stüdyo albümü olma özelliği taşıyor.

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19/09/2022 09:06