Bulaşıcı Hastalıklar Aşı Komitesi tarafından “Aşı tablosu” yeniden güncellendi.

65 yaş üstüne 5’inci doz aşılar açıldı. İlk doz aşılarını Sinovac olan 65 yaş üzerine, 4’üncü dozdan 3 ay sonra yeniden Biontech aşı önerildi.

Hastalanmadan 2 doz Sinovac, Astra Zeneca, Moderna, Biontech ve 1 doz Johnson and Johnson aşısı olanlara negatifleştikten 3 ay sonra Biontech aşısı olmaları önerildi.

Sinovac ve Johnson and Johnson aşısının 3’ncü dozunda olanların ise 4’ncü dozun 3 ay sonra biontech olarak yaptırmaları istendi.

Halkımızın mutlaka aşı programlarını tamamlamaları ve hatırlatma dozlarını yapmaları son derece önemlidir. Bilinmektedir ki aşı kişilerin ağır hastalık geçirmesini engelleyecek ve böylelikle Acil Durum Hastanemizin kapasitesi zorlanmayacaktır. Sinovac sonrası çift doz biontech yapan ve son dozundan 3 ay geçen 65 yaş üzeri kişiler için tekrar hatırlatma dozu yapılmaya başlanmıştır.

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07/01/2022 14:51