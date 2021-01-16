65 yaş üstüne aşı çağrısı!

Risk grubu olarak değerlendirilen 65 yaş üstü vatandaşlar ilk aşamada Kovid-19 aşısı olacak. 

ads
16/01/2021

ads
65 yaş üstüne aşı çağrısı!

KKTC'de koronavirüse karşı aşılama süreci başladı.

Sağlık çalışanlarının ardından yine salgın sürecinde yüksek risk grubu olarak değerlendirilen 65 yaş üstü vatandaşlar ilk aşamada Kovid-19 aşısı olacak. 

Sağlık Bakanlığı, aşı olmak isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların [email protected] e-posta adresine yapacakları başvurularında, kimlik, ikamet ve telefon numarası bilgilerini de belirtmeleri gerektiğini duyurdu.

16/01/2021 11:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: 65 yaş, açı çağrıs, nasıl başvuru, haberkıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.