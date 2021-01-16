65 yaş üstüne aşı çağrısı!
Risk grubu olarak değerlendirilen 65 yaş üstü vatandaşlar ilk aşamada Kovid-19 aşısı olacak.
16/01/2021
KKTC'de koronavirüse karşı aşılama süreci başladı.
Sağlık çalışanlarının ardından yine salgın sürecinde yüksek risk grubu olarak değerlendirilen 65 yaş üstü vatandaşlar ilk aşamada Kovid-19 aşısı olacak.
Sağlık Bakanlığı, aşı olmak isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların [email protected] e-posta adresine yapacakları başvurularında, kimlik, ikamet ve telefon numarası bilgilerini de belirtmeleri gerektiğini duyurdu.