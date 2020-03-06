65 yaşında hayatını kaybetti

İskele’de dün Edwin Pamuti (E-65) ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

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UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU



Alsancak'ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde V.T.’nin (E-35) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık iki sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. V.T. tutuklandı.

EVİN AVLUSUNDA ARAÇ YANGINI

Dipkarpaz'da dün gece Recep Keskin’e ait evin avlusunda park halinde bulunan araçta, muhtemelen elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın Recep Keskin tarafından söndürüldü. Yangın sonucu aracın kabin kısmı tamamen yandı.

06/03/2020 16:20