Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeniden toplandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2018 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün toplandı.

Toplantıda Devlet Planlkama örgütünün verileri incelendi, görüş alışverişinde bulunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yer alan toplatında konuşan Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erçin Tekakpınar, kısa süe için yeni asgari ücreti belkerlemek hedefinde olduklarını söyledi.

Tekakpınar, “ bugün geldiğimiz noktada taraflarla bir takım rakamlar üzerinde konuşacağız diye umuyorum.Ümit ederim çok kısa süre içerisinde yılın asgari ücretini belirlemiş oluruz” dedi.

Kıbrıs Türk işverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu ise ülke şartlarını dikkata alarak doğru bir tespitte bulumak istediklerini ifade ederek, “işveren kesimi olarak bizim amacımız, ülkenin refahının artmasıdır. Bunun için de Milli gelirin artması gerekiyor. Bu artmadığı müddetçe biz fazla bir reel artışın olmayacağını defalarca söyledik” dedi.

Aroğlu, konuşmasında ekonomiyi büyütmenin koşullarına da değindi.

Aroğlu, “ İş hayatının önünü açmadan ekonomimizi büyütmemiz mümkün değil, dolayısıyla bunları çözerek, biz ileriye gidebileceğimizi, refahımızın artabileceğini, gelişmiş bir toplum olabileceğimizi, dünya ile rekabet edebileceğimizi düşünüyorum. Ümit ederiz ki bu çağrılarımız bir karşılık bulur” şeklinde konuştu.

İşçi sendikaları adına konuşan Hür İş Federasyonu Temsilcisi Ali Yeltekin de, çalışanların sadece ücret sorunlarının değil, başka sıkıntıları olduğuna vurgu yaptı, bazı taleplerde bulundu.

Federasyon olarak devlet gelirlerinin artmasından yana olduklarını ifade eden Yeltekin, KKTC hava sahasından geçen uçaklardan, hava sahası ücreti alınmasını böylece yaklaşık 4 buçuk milyon Euro, yani 22 milyon TL elde edilebileceğini ve Türkiye Cumhuriyeti dışındaki tüm dış temsilciliklerin de kapanarak 27 milyon TL elde edilebileceğine dikkati çekti.

Hava sahasından ve dış temsilciliklerin kapatılmasından elde edilecek yaklaşık 50 milyon gelirin özel sektöre aktarılmasını talep eden Yeltekin bununla yerel istihdamı destekleme fonu oluşturulabileceğini, özellik tarım, hayvancılık ve balıkçılık gibi sektörlerde çalışan insanların rahatlatılabileceğini kaydetti.

Yeltekin “memlekette dardayız, skıntımız var, gelirlerimiz azaldı derken, bir taraftan da bakıyoruz birtakım insanlara luks içinde bir yaşam veriyoruz. Düşününüz dış temsilciliklerde maaş 3-4 bin dolar veya Euro’dur. Bugün devletin en yüksek makamlarında bakan ve müsteşar almazken, temsili olan memurlarının maaşlarının 3-4 bin dolar veya euro olması da doğru değildir . Bu yüzden Sn müsteşarımdan rica ediyoruz artık ekonomik tedbirlerin ciddi anlamda oluşturulması ve bütçeye kaynak sağlanmasını talep ediyoruz.” Dedi.

Devletin uygulamış olduğu resmi, dini ve idari tatillerin özel sektörde de uygulanmasını talep eden Yeltekin, sosyal güvenlik kurumları ile gelir vergi dairesindeki artışların olabilmesi için, 5 veya üzeri olan çalışanı olan işyerlerindeki maaşların bankalar üstünden yapılmasını istedi.

Yeltekin , DPÖ’nün her altı ayda belirlemiş olduğu Hayat pahalılığının asgari ücrete yansıtılmasını da talep ederek, devletin, çalışmalarına yasa yaparak değil tüzüklerle devam etmesin istedi.

Yeltekin son günlerde ortaya atılan özel sektörde sendikalar temsil edilmiyor ifadelerini de değerlendirerek, “devlette örgütlenme yüzde 30, özel sektörde ise bu yüzde bir, birbuçuk iken örgütlenme nasıl olacak. herkes kendi işine baksın, herkes kendi örgütüne sahip çıksın, özel sektörde hep birlikte örgütleneceksek biz emek örgüleri ile çalışmalara varız” şeklinde konuştu.