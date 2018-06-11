Günde 2 bardak süt yüksek tansiyona birebir

Günümüz koşullarında hipertansiyon çoğu kişinin yaşadığı bir sağlık sorunudur. Geçtiğimiz yıl sonuna doğru ABD Kalp Derneği’nin yüksek tansiyon sınırını "14'e dokuz"dan, "13'e sekiz"e indirmesiyle birlikte yeniden gündeme gelen yüksek tansiyon ciddi ve kontrol altında tutulması gereken bir rahatsızlıktır.

Bilim insanları konuyla ilgili birçok çalışma yaparken, sütün yüksek tansiyon hastaları için bir çözüm olduğu belirtildi.

2 bardak etkili

Uzmanlara göre, günde 2 bardak süt içmek hipertansiyon hastaları çözüm sağlayacak sonuçlar içeriyor. Protein, fosfor, kalsiyum gibi öğelerin kan basıncının düşürülmesinde olumlu etki yaptığını kaydeden uzmanlar, bu özelliği nedeniyle de tansiyonu kontrol altına almada sorun yaşayan hastaların günde 2 bardak süt içmeye özen göstermesi gerektiğini belirtiyor.

Hipertansiyonun ilerleyen zamanlarda böbrek, kalp, göz ve beyine kan götüren atar damarlarda hasar oluşturduğu, bunu ortadan kaldırmaya yönelik olarak hastaların da dikkat etmesi gerektiği kaydediliyor. Bu noktada küçük yaştan itibaren düzenli süt içmenin önemi vurgulanırken, günde 2 bardak süt ile tansiyonun dengeleneceği belirtiliyor. Çünkü bilindiği gibi süt, kalsiyum ve fosfor açısından en zengin besinlerin başında geliyor.

Hipertansiyonu olanlara öneri

Hipertansiyon sorunu yaşayanlar, yağsız ve az yağlı süt ürünleri içeren besinler tüketmeye özen göstermeliler. Ayrıca, yağ ve kolesterol düzeyi düşük, proteini hafif bir diyet bu rahatsızlığı yaşayanlar için iyi gelecektir.