Üç aylar başladı

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç aylar, bugün başladı.

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25/02/2020

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Üç aylar başladı

Ramazan ayının da içinde bulunduğu üç aylar, 25 Şubat Salı günü(bugün) başladı. Recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı 27 Şubat'ta, Regaip Kandili idrak edilecek.

Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen bu aylarda, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi de idrak ediliyor.

25/02/2020 10:24
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TAGS: Üç, aylar, başladı, HABER, KIBRIS
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