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654 pozitif vakaya rastlandı

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17/01/2022

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654 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 32.874    olup, 654 pozitif vakaya rastlanmış, 813  kişi taburcu edilmiştir.

307 kişi Lefkoşa, 185 kişi Girne, 126 kişi Gazimağusa, 16 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

17 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 32.874       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 654     

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 654   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 813

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.115.706       

Toplam Vaka Sayısı: 47.358       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 40.837 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6373    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6294     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 150     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   2662

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 504      

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 705  

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5137       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 113532

17/01/2022 18:32
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TAGS: 654 pozitif vakaya rastlandı
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