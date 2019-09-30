Albayrak, 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıklıyor

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-2022 yılları arasındaki 3 yıllık enflasyon, cari açık, istihdam, büyüme, ihracat, gibi temel makro göstergeler kamuoyu ile paylaşıyor...

Bakan Albayrak özetle şunları söyledi;

"Programda bu yılın temasına "Değişim başlıyor dedik. Bu yılı pozitif bir büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz. İhracatı artırdık, ithalatı azalttık, Türkiye küçülmedi.

Yılın ikinci yarısında, ertelenen özel tüketim ivmelenecek. Makro göstergelerin hepsinde kur atağı öncesindeyiz. Dengelenme hedefini başarıyla uyguladık. Bu süreci sürdürdükten sonra değişim sürecini de başlatacağız. 112 eylemin 44'ü hayata geçirildi.

YENİ EKONOMİ PROGRAMI'NDA ENFLASYON HEDEFLERİ, 2019 İÇİN YÜZDE 12, 2020 İÇİN YÜZDE 8,5, 2021 İÇİN YÜZDE 6, 2022 İÇİN YÜZDE 4,9 OLDU

Eğer ekonomide güçlü olmayı amaçlıyorsak enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek bizim temel hedefimiz olmayı sürdürecek. Bundan sonraki hedefimiz enflasyon olacak. 2019 enflasyon hedefi yüzde 12. 2020 hedefi yüzde 8,5.

Daha önceki programda büyüme hedefleri 2019 için yüzde 2,3, 2020 yılı için yüzde 5 olarak belirlenmiş, enflasyon hedefleri ise 2019 için yüzde 15,9, 2020 yılı için yüzde 9,8 ve 2021 yılı için yüzde 6 olmuştu.



Bütçe açığının GSYH'ye oranı hedeflerinin 2019 yılı için yüzde 1,8, 2020 yılı için yüzde 1,9, 2021 yılı için yüzde 1,7 olduğu programda, işsizlik oranı hedefleri de 2019 için yüzde 12,1, 2020 yılı için yüzde 11,9 ve 2021 yılı için yüzde 10,8 şeklinde sıralanmıştı.



Bu yılın nisan ayında da YEP kapsamındaki hedeflere yönelik reform paketi açıklanmış, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç edeceği yaklaşık 28 milyar TL'lik devlet iç borçlanma senetlerinin kamu bankalarına verileceği açıklaması öne çıkmıştı.

30/09/2019 11:18