Rum Sahil Güvenlik birimleri 455 kaçak göçmeni kurtardı

Rum Sahil Güvenlik birimleri 2019 yılında müdahale ettikleri 13 farklı olayda toplam 455 kaçak göçmeni kurtardı.

Haravgi gazetesi, Rum Sahil Güvenlik birimlerinin 2019 yılında 13 ayrı olaya müdahale ederek toplamda 455 kaçak göçmeni kurtardığını yazdı.

Gazete, Rum Sahil Güvenlik birimlerinin Mısır’la yaşanan kaçak balık avı konusunda da etkin mücadele sergilediklerini ve birimin şu anda 21 adet deniz taşıtına sahip olduğunu da vurguladı.

17/01/2020 14:26