66 milyon yıl önce dinozorları yok eden asteroidle bağlantılı ilk fosil bulundu

Bilim insanları, 66 milyon yıl önce dinozorları yok eden asteroit olayıyla bağlantılı ilk fosilin bulunduğunu açıkladı. Derisi ile birlikte bulunan dinozor bacağı "şaşırtıcı bir şekilde korunmuş" olarak tanımlandı.

Söz konusu uzuv, ABD'de Kuzey Dakota'daki Tanis fosil sahasında bulunan bir grup kalıntı arasında yer alıyor ve dinozorların 66 milyon yıl önce saltanatı sona erdiğinde neler yaşandığına dair daha fazla fikir veriyor.

BBC, dinozorlar yeryüzünden silinmeden önceki son birkaç bin yılı bile kaydeden kayalarda çok az dinozor kalıntısı bulunduğunu bildirdi. Bu nedenle Tanis'in bu bulguları, araştırmacılar tarafından çok değerli olarak kabul ediliyor.

BELGESSELDE İLK KEZ GÖSTERİLECEK

Bununla birlikte BBC, son üç yıl boyunca belgesel yapımcısı ve evrimsel biyolog David Attenborough ile bir proje için Tanis sitesinde çekim yaptı. Belgeselde yer alan örneklerin çoğu ilk kez gösterilecek. Asteroit çarptığı andan itibaren iyi korunmuş canlıların diğer örnekleri arasında ise bir balık,kaplumbağa, boynuzlu bir triceratops ile hala yumurtasının içinde bulunan bir pterosaur embriyosu yer alıyor.

KALINTILARIN NASIL BU KADAR İYİ KORUNDUĞU HALA BİR SIR

Diğer taraftan, bilim insanları 12 km genişliğindeki asteroidin ana çarpma bölgesinin Meksika Körfezi'nde bulunduğuna inanıyor. Kuzey Dakota'daki Tanis bölgesi ise Meksika Körfezi’nden yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ancak, kalıntıların neden bu kadar iyi korunmuş olduğu bir sır.

Araştırmacılar, Tanis'teki hayvan ve bitki kalıntılarının, yoğun yer sarsıntılarının yol açtığı nehir suyu dalgalarından bir tortu yığınına yuvarlanmış olabileceğini, ardından -okyanus organizmalarının karadaki hayvanlarla katışmış olabileceğini söyledi.

ASTEROİTE İLİŞKİN KALINTILAR BULUNDU

Öte yandan, bilim insanları ayrıca asteroitin kendisinin bir parçasını elde ettiklerini de açıkladı. Bunun nedeni ise Tanis bölgesinde bulunan bir mersin balığını çarpma sırasında yayılan erimiş kaya kürelerini solumuş olması.

Araştırmacılar, mersin balığının solungaçlarındaki kalıntıları incelediklerinde, bunların Meksika çarpma bölgesiyle bağlantılı olduklarını ve ağaç reçinesi ile kaplanmış iki örnekte dünya dışı kökenli küçük kalıntılar olduğunu buldular.

Manchester Üniversitesi'nden Profesör Phil Manning, "Kimyasal analiz yapma ve bu malzemenin bileşimini tanımlama olanığı bulduk. Bu çalışmadan elde edilen tüm kanıtlar ve kimyasal veriler, çarpma tertibatının bir parçasına, dinozorlar için onu sona erdiren asteroidin bir parçasına baktığımızı güçlü bir şekilde gösteriyor” diye konuştu.

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07/04/2022 13:58