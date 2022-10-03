66 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu!

Lefkoşa sakini 66 yaşındaki sakin Ahmet Çakır evinde ölü olarak bulundu.Soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 03.10.2022 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Ahmet ÇAKIR(E-66), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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03/10/2022 13:29