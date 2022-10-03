66 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu!
Lefkoşa sakini 66 yaşındaki sakin Ahmet Çakır evinde ölü olarak bulundu.
03/10/2022
Lefkoşa sakini 66 yaşındaki sakin Ahmet Çakır evinde ölü olarak bulundu.Soruşturma devam etmektedir.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 03.10.2022 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Ahmet ÇAKIR(E-66), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Soruşturma devam etmektedir.