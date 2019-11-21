Gazimağusa’da balıkçılık üzerine çalıştay düzenleniyor

Balıkçılığın daha sürdürülebilir yapılabilmesi için Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde çalıştay düzenleniyor.

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21/11/2019

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Gazimağusa’da balıkçılık üzerine çalıştay düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti işbirliğinde “KKTC Balıkçılığı İçin Ortak Yönetim” isimli çalıştay bugün saat 09:20’de DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda başlayacak. Çalıştay iki gün sürecek.

Balık stoklarının azalması, istilacı türlerin varlığı ve artan deniz kirliği nedeniyle tüm dünyada balıkçılığın sürdürülebilirliği hakkında kaygılara neden olduğu belirtilen açıklamada, çalıştayla balıkçılıkla ilgili tüm paydaşları bir araya getirme ve sistemin iyileştirilmesi ile ilgili fikirlerin görüşülmesinin sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi. (BRT)

21/11/2019 11:54
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