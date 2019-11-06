Yunus Emre Enstitüsü, 'Çocuk Festivali' düzenliyor

Yunus Emre Enstitüsü, “Haydi, Dışarı!” temasıyla “Çocuk Festivali” düzenliyor. Festival 8-9 Kasım tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü bahçesinde gerçekleşecek.

Enstitüden verilen bilgiye göre, yıl içerisinde Hırvatistan, Amman, Katar, İspanya, Güney Kore ve Türkiye’de gerçekleştirilen festivallerin bu seferki durağı KKTC olacak.

“Çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı sağlamak; obezite, zararlı alışkanlık, teknoloji de dâhil her tür bağımlılığa karşı toplumun dikkatini çekip çocukların geleneksel oyunlar aracılığıyla doğayla temasını artırmak” amacıyla gerçekleştirilen festivalde, küp yapboz, topaç, maske boyama, kaşık bebek yapımı, topaç çevirme, rüzgârgülü yapımı, ritim atölyesi gibi birçok aktivite çocuklarla buluşacak.

06/11/2019 14:57