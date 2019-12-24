Avustralya'da AVM'de 'hediyeli balon' izdihamı: 17 kişi yaralandı

Olay Avustralya'nın Sidney kentinin Parramatta bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

Bir alışveriş merkezinin müşterileri için hazırladığı ve 'Mega Balon Yağmuru' adını verdiği etkinlikte bazılarının içine hediyeler konulmuş yüzlerce balon, aşağıda bekleyen ve yaklaşık 150 kişiden oluşan kalabalığın üzerine bırakıldı.

Hediyeyi kapmak için yarışan insanlar balonları yakalayabilmek için adeta birbirlerini ezdi.

Onlarca kişinin yere düştüğü olayda 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yerel medya 5 kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığını; 12 kişiye ise olay yerinde müdahale edildiğini duyurdu.

Olaya tanıklık eden müşterilerden Christie Trawan Budi, AFP'ye yaptığı açıklamada "Herkes birbirine bağırıyor ve üzerinden kalkmasını söylüyordu" dedi.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, "Balonlar salındığında kalabalık balonlara doğru koştu ve olay bazı insanların tekmelenmesi ve yaralanmasına yol açtı" ifadelerine yer verildi.

24/12/2019 12:09